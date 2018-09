MODELLO EUROPEO: verso una nuova (e ritrovata) DINAMICITA'?

CONFERME: la fase topica di questa parentesi calda e stabile sull'Italia si toccherà nei prossimi due giorni, ovvero tra martedi 11 e mercoledi 12 settembre.

In questo frangente il bel tempo sarà esteso a tutta l'Italia e con esso arriveranno temperature anche esuberanti specie sulla Sardegna, il versante tirrenico e le pianure del nord.

La situazione potrebbe iniziare a cambiare con un primo disturbo nella giornata di giovedì 13 settembre (prima mappa).

Notate la coda di una perturbazione che nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 si adagerà sulle regioni settentrionali e parte del centro portando all'attivo qualche temporale. Nulla di traumatico, ma l'egemonia indiscussa del sole e del caldo verrà interrotta su alcune regioni.

A seguire, l'alta pressione tornerà a dire la sua sull'Italia durante il prossimo week-end (seconda mappa) riportando sole e caldo da nord a sud.

Notate in alto a sinistra la fervente attività depressionaria sul nord Atlantico, come non si vedeva da molto tempo.

Dopo un inizio di settimana ancora abbastanza buono e caldo, un nuovo cambiamento più incisivo viene mostrato dal run ufficiale del modello medesimo questa mattina.

Ecco la mappa attesa in Italia per mercoledi 19 settembre. La distanza previsionale risulta impervia e anche la notevole difficoltà previsionale insita in una siffatta situazione impongono molta cautela sulla mappa in oggetto.

Se il tutto rispondesse a verità, le regioni settentrionali verrebbero interessate dal primo passaggio perturbato autunnale con piogge, temporali e calo delle temperature.

Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione alla luce delle nuove emissioni modellistiche. Continuate a seguirci!