MODELLO EUROPEO: vasta depressione sull'Europa occidentale; quali i risvolti sull'Italia?

Si profila per il fine settimana una situazione di BLOCCO, ovvero un braccio di ferro tra una vasta saccatura ad ovest ed una zona anticiclonica posta più ad est.

Queste situazioni sono spesso poco evolutive e tendono a penalizzare con piogge anche intense le regioni settentrionali e l'alto Tirreno. Il modello europeo, come tutti gli altri, contempla anch'esso il medesimo scenario; ecco la mappa sinottica attesa per domenica 20 ottobre:

Le precipitazioni talora intense tenderanno a concentrarsi a nord-ovest della linea blu. Altrove il clima sarà molto mite (anzi, quasi caldo al meridione) stante la rimonta di un promontorio anticiclonico tra la Grecia e il sud Italia.

L'evoluzione successiva presenta ancora punti non chiari. Secondo il modello europeo avremo una deriva molto occidentale della depressione, con parziale rinforzo dell'alta pressione sull'Italia tra martedi 22 e mercoledi 23 ottobre:

La situazione tuttavia non è ancora chiara in quanto il modello americano opta invece per uno sprofondamento saccaturale nel Mediterraneo con maltempo sull'Italia.

Dopo invece l'evoluzione è abbastanza coerente su quasi tutte le mappe, ovvero il riagganciamento della depressione mediterranea ad opera di una saccatura proveniente da nord-ovest. Ecco la mappa sinottica imbastita dal modello europeo per venerdi 25 ottobre:

Questa mossa potrebbe essere seguita da condizioni di maltempo autunnale su tutta l'Italia, ma di questo abbiamo bisogno di conferme...

Previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/maltempo-le-piogge-pi-intense-secondo-il-modello-americano-nei-prossimi-sette-giorni-/82245/