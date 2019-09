MODELLO EUROPEO: variabilità con prevalenza di sole fino alla fine del mese, poi...

Si conferma un'ultima parte di settembre all'insegna della variabilità con belle schiarite al centro e al meridione, unitamente a qualche addensamento sulle regioni settentrionali solo occasionalmente associato a brevi fenomeni.

Mercoledi 25 settembre assisteremo al transito di una modesta perturbazione che determinerà alcuni rovesci su parte del nord-est, le aree interne del centro, la Toscana e in parte anche sul basso Tirreno. Si tratterà comunque di fenomeni fugaci che non insisteranno più di tanto per via delle correnti occidentali abbastanza veloci.

Successivamente si aprirà un corridoio di correnti occidentali che scorrerà sull'Europa centro-settentrionale. L'Italia avrà un tempo nel complesso buono a parte qualche addensamento al nord senza conseguenze. Ecco la mappa sinottica valida per la notte tra venerdi 27 e sabato 28 settembre:

Notate il regno delle depressioni che sarà situato tra le Isole Britanniche e il Mare del nord dove il tempo sarà perturbato e molto fresco. La fascia della variabilità sarà di competenza dell'Europa centrale e in parte del settentrione italiano, mentre più a sud regnerà il bel tempo.

Un primo cambiamento, inteso come una maggiore ondulazione delle correnti, inizierà a manifestarsi a partire da lunedi 30 settembre. Ecco la mappa:

Notate come la corda tesa delle correnti occidentali inizierà ad ondulare progressivamente. Da monitotare attentamente la depressione presente sulle Isole Britanniche che potrebbe entrare nel Mediterraneo, causando una forte ondata di maltempo sull'Italia.

Questa tesi è ancora in fase di studio da parte di tutti i modelli , compreso ovviamente il modello europeo. Tuttavia, nella corsa ufficiale imbastita questa mattina, il modello nostrano preme sull'acceleratore e fa entrare la depressione su di noi senza "se" e senza "ma". Ecco la mappa estrapolata per mercoledi 2 ottobre:

Il maltempo sarebbe esteso a tutte le nostre regioni con temperature in progressivo calo ad iniziare dal nord; per ora si tratta solo di una proiezione a medio termine che dovrà essere confermata dalle prossime uscite modellistiche. Al momento la riteniamo probabile al 40%...

