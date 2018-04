Modello europeo: uscita anticiclonica poco credibile a lungo termine...

Il ventaglio modellistico odierno contempla una prima settimana di maggio all'insegna dell'instabilità sull'Italia e con temperature più fresche.

Il modello europeo invece prova a fare il bastian contrario, ma probabilmente fa i conti senza l'oste...o meglio senza i quadri ENS.

L'ipotesi ufficiale imbastita questa mattina dal modello nostrano mostra una nuova e pesante alta pressione sul continente, in grado di invalidare (o quasi) l'instabilità in sede italica.

Basta però allontanarsi dal run ufficiale prendendo in considerazione la media di tutti gli scenari del modello medesimo (seconda mappa) per notare che la previsione imbastita dall'elaborato è ben diversa e si allinea quasi perfettamente con quella degli altri modelli (ad esempio il modello americano e canadese).

Nelle medie ENS del modello nostrano non c'è traccia di alta pressione invadente...anzi, si nota un Mediterraneo tra le grinfie di una blanda depressione foriera di tempo instabile e non caldo.

A supportare l'ipotesi che il run ufficiale del modello europeo questa mattina abbia molti problemi, ci pensa lo "spread" dei geopotenziali calcolato sui 50 run perturbatori che compongono l'elaborato nostrano (terza mappa).

Si nota chiaramente che il run ufficiale (cluster blu) non è solo esuberante dalla media (cluster rosso), ma addirittura fuori dallo spread che contraddistingue i 50 run alternativi.

Si tratta di una pessima uscita del run ufficiale che non combacia con nessun'altro cluster del modello medesimo. Non è la prima volta che il modello europeo pone run scadenti a medio e lungo termine. Sinceramente non riusciamo a capire il perchè...