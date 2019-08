MODELLO EUROPEO: uno sguardo alla FORTE perturbazione di inizio settembre

Gli ultimi giorni di agosto sembrano concludersi sotto l'influenza di un vasto anticiclone che monopolizza la scena atmosferica europea, confinando l'azione instabile portata dalle correnti oceaniche, ad una latitudine molto elevata. Basti pensare che nelle ultime ore il caldo portato dall'anticiclone ha raggiunto persino il Regno Unito, dove si registrano temperature particolarmente elevate, in certi casi persino superiori ai +30°C. Ad ogni modo, nei prossimi giorni i modelli confermano ormai con sufficiente precisione, il rinforzo di una nuova figura di bassa pressione sull'oceano Atlantico, in procinto di interessare per primi i territori inglesi, dove sono previsti rovesci e temporali già a partire da questo mercoledì.



La parte meridionale di questa perturbazione avrà comunque la forza di spingere la sua influenza (attenuata) sino al Mediterraneo centrale. Tra mercoledì e giovedì prossimo, il troncone meridionale di questa perturbazione ormai attenuato dall'alta pressione, porterà alcuni temporali e qualche precipitazione sulla Sardegna, prima di andare in completa frontolisi. Ecco la previsione calcolata dal modello europeo per questo mercoledì:

La perturbazione attesa tra mercoledì e giovedì sulla Sardegna non può essere considerata come un vero e proprio apripista, ma sicuramente testimonia una circolazione indirizzata verso un nuovo cambiamento. Un primo break alla stagione estiva viene ipotizzato dal modello europeo nella prima decade di settembre. Questo break avrebbe origine nello sprofondamento di una circolazione fresca ed instabile verso latitudini più basse. Ne conseguirebbe lo sviluppo di una perturbazione dalla traiettoria e dal comportamento ancora da stabilire con esattezza.



Questa sera prevale l'ipotesi "occidentale", con lo sviluppo di una circolazione instabile in grado di abbracciare tutto il Paese. Ecco la previsione del modello europeo riferita a mercoledì 4 settembre: