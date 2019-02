MODELLO EUROPEO: una nuova perturbazione proverà a varcare i confini italiani al primo di marzo

Il tempo atmosferico in questa parte conclusiva di febbraio, verrà influenzato dal rinforzo di un nuovo anticiclone presente già in questo momento sull'Europa occidentale. Lungo il fianco orientale di questo anticiclone, masse d'aria fredde scivolano verso l'area balcanica e le regioni del sud, dando luogo ad un breve episodio di maltempo freddo. Tuttavia il destino di questo movimento invernale appare già segnato; dalle prossime ore l'anticiclone tornerà ad espandersi in maniera più decisa verso est, invadendo l'Europa centrale e le regioni settentrionali italiane. Le regioni del centro e del sud impiegheranno un po' più di tempo ma entro martedì anch'esse torneranno ad essere riparate da ulteriori impulsi d'aria instabile, l'irruzione d'aria fredda che attualmente interessa le regioni orientali d'Europa, sarà destinata ad attenuarsi rapidamente.



L'apice di questa ennesima 'offensiva' anticiclonica è prevista dal modello europeo tra martedì 26 e giovedì 28 febbraio. L'Europa occidentale tornerà ancora a sperimentare valori particolarmente elevati di temperatura, con picchi probabili superiori ai +20°C pronti a manifestarsi anche sulle regioni dell'Italia settentrionale nella giornata di mercoledì.



Lo sviluppo successivo degli eventi potrebbe riportare una modesta perturbazione a ridosso dell'Italia venerdì primo marzo. Appare ancora molto incerta la traiettoria seguita da questo impulso ma qualche precipitazione potrebbe tornare a fare la sua comparsa dopo lungo tempo sulle regioni settentrionali. Le temperature risulterebbero piuttosto miti ma senza i valori esagerati preventivati dal modello europeo attorno metà settimana. Il proseguimento della mensilità potrebbe riportare nuove perturbazioni piovose sul Mediterraneo ma la previsione resta ancora da confermare.



