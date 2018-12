MODELLO EUROPEO: un po' piÃ¹ freddo in arrivo soprattutto al centro-sud

Il tempo atmosferico nel prossimo futuro sarà monopolizzato da una circolazione di alta pressione che stabilisce in queste ore la propria roccaforte sull'Europa occidentale. Questo anticiclone determinerà nei prossimi giorni un blocco quasi completo delle correnti occidentali, le perturbazioni atlantiche saranno quindi costrette a percorrere un tragitto assai più settentrionale, riversandosi soltanto in un momento successivo sulla Penisola Scandinava, raccogliendo con sè aria più fredda artica prevista condizionare il tempo dei settori orientali europei, con un clima freddo e talvolta nevoso.



Come spesso accade in queste situazioni, il bacino centrale del Mediterraneo verrà interessato solo marginalmente da questa circolazione più fredda che, almeno attenendosi a quelle che sono le ultime elaborazioni in nostro possesso, porterà un ribasso più sensibile delle temperature sul meridione e sui versanti adriatici. I settori tirrenici e le regioni del nord potrebbero invece ricadere sotto l'influenza più convinta dell'anticiclone che sarà sempre presente sull'Europa occidentale.



In virtù di tale circolazione, le precipitazioni sul nostro territorio saranno piuttosto rare, quello che ci apprestiamo a vivere, sarà uno scorcio di inverno dalle caratteristiche piuttosto secche. Qualche pioggia sarà più probabile al sud e sui versanti adriatici, più vicini all'azione depressionaria prevista stabilire la propria sede sull'Europa orientale e forse sui Balcani. Tempo più secco al nord, almeno sin verso Capodanno.



