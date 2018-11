MODELLO EUROPEO: un po' di anticiclone, ma arrivano i primi scenari di FREDDO a lungo termine

Gli ultimi episodi di maltempo si stanno verificando proprio in queste ore sulle regioni italiane settentrionali, importanti accumuli di pioggia sulla Liguria, alcune località hanno superato la soglia dei 200 millimetri dalla mezzanotte. Maltempo anche in Sicilia con allagamenti su diverse località. Dalle prossime ore una figura di alta pressione è prevista in graduale rinforzo a partire dai settori orientali del Mediterraneo. Un po' di convalescenza nella giornata di domenica, poi le nubi si attenueranno anche sui bacini occidentali italiani, concedendo una tregua del maltempo anche su regioni come Sicilia, Sardegna e Liguria.



La prossima settimana le condizioni atmosferiche saranno decisamente più clementi; l'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile pressochè ovunque. Il profilo delle temperature resterà ancora saldamente ancorato a valori di mitezza, i valori previsti resteranno di fatto ancora sopra le medie del periodo per diverso tempo.



Sul finire della seconda decade novembrina l'anticiclone potrebbe allungarsi in maniera più convincente verso le latitudini settentrionali, la circolazione instabile di origine oceanica che ha causato il maltempo dei giorni scorsi, perderà gradualmente di importanza. Al suo posto potrebbe prendere il sopravvento una circolazione di natura ben diversa. Masse d'aria artiche dalla Penisola Scandinava in rotta verso l'Europa orientale e poi l'area Balcanica.

Alcuni modelli ipotizzano un raffreddamento piuttosto sensibile delle temperature anche sul nostro Paese a cavallo tra la seconda e la terza decade di novembre (da confermare).



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it