Modello europeo: un cambio di circolazione in arrivo dalla prossima settimana

Preannunciata con diversi giorni di anticipo, trova conferma anche dagli aggiornamenti di questa sera un cambio di circolazione sull'Europa nell'ultima settimana di settembre. Un impulso di aria fredda nord atlantica raggiungerà nel fine settimana l'Europa centrale ed orientale per poi riversarsi sul Mediterraneo a partire da martedì prossimo. Secondo gli ultimi aggiornamenti anche il nostro Paese ne sarà coinvolto e se da un lato non sono previsti fenomeni di instabilità particolarmente accentuati, dall'altro potremo fare affidamento su una riduzione complessiva delle temperature entro valori meno caldi.

Il nodo da sciogliere rimane sempre lo stesso; di QUANTO potranno scendere le temperature rispetto ai valori attuali?

Ebbene su questo punto purtroppo l'attesa non è ancora finita e molto dipenderà dal comportamento del colosso anticiclonico previsto dai modelli sull'Europa occidentale. Secondo gli ultimi aggiornamenti quest'ultimo potrebbe restare in una posizione più invadente nei confronti dell'Europa e questo naturalmente comporterebbe un apporto minore di aria fredda verso il nostro Paese. Per avere una risposta più sicura sull'entità del calo termico in vista per la prossima settimana dovremo quindi aspettare ancora un paio di giorni.

Sul lungo termine la resistenza dell'alta pressione sull'Europa occidentale sembra ancora essere l'ipotesi più probabile anche se non l'unica disponibile, non è ancora da escludere un'evoluzione più piovosa nella prima decade di ottobre, ipotizzata soprattutto dal centro di calcolo americano.

