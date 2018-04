MODELLO EUROPEO: tre giorni di sole confermati, poi di nuovo MALTEMPO?

Il forcing delle correnti atlantiche che sta caratterizzando questo scampolo di primavera si attenuerà temporaneamente durante il prossimo week-end.

Gli ultimi rovesci abbandoneranno l'Italia nella giornata di giovedì 5, per lasciare spazio ad un venerdì e un sabato soleggiati e miti quasi ovunque.

La rimonta dell'alta pressione visibile nella prima mappa garantirà un week-end più che discreto in Italia, anche se domenica pomeriggio il nord-ovest e la Sardegna avranno già avvisaglie di cambiamento.

Sarà un periodo stabile e soleggiato dalla vita corta! Guardate cosa ci propone il modello europeo per la mattinata di lunedi 9 aprile.

Ecco l'entrata a martello di una nuova depressione da ovest con piogge e temporali ad iniziare dalla Sardegna e il nord-ovest.

Tra martedi 10 e mercoledi 11 aprile il maltempo si estenderà a quasi tutta l'Italia, ma con maggiore insistenza al nord e al centro. Oltre alla pioggia, tornerà anche la neve sulle Alpi a quote non troppo elevate per la stagione.

Tra mercoledi 11 e giovedì 12 marzo una vasta depressione sarà presente sul Mediterraneo occidentale con tutto il suo campionario instabile e piuttosto fresco.

Solo le estreme regioni meridionali avranno un clima migliore stante un richiamo di correnti nord africane, per il resto sarà la pioggia a dettare legge, specie al nord e sul Tirreno.

Si arriverà così a sabato 14 aprile con una persistente instabilità al nord e su parte del centro, unitamente ad un tempo migliore al sud e sulla Sicilia.

In altre parole, se si eccettua la fine di questa settimana, il trend primaverile instabile e fresco (specie al nord e al centro) sembra proseguire almeno fino a metà mese.

