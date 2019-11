MODELLO EUROPEO: tempo PERTURBATO (e piÃ¹ FREDDO) ad oltranza?

Novembre sembra voler fare sul serio non sono dal punto di vista pluviometrico, ma anche termico. Nei prossimi giorni passeremo dalla tarda estate di ottobre ad un autunno avanzato che in alcuni casi potrebbe presentare addirittura tinte invernali.

Il tempo ormai non conosce mezze misure e le configurazioni termo-bariche che ci interessano vengono spesso estremizzate in un senso o nell'altro.

La prima mappa mostra la situazione prevista dal modello nostrano per mercoledi 6 novembre:

Una situazione del genere determinerà tempo instabile su tutto il nord e gran parte del centro con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e clima molto fresco. Sulle Alpi cadrà la neve localmente al di sotto dei 2000 metri.

Le piogge guadagneranno terreno anche al sud, specie lungo i versanti occidentali, accompagnate però da condizioni termiche miti.

Notate il canale perturbato che dal nord Atlantico "getterà" altri impulsi instabili verso la nostra Penisola anche nei giorni seguenti; infatti, la situazione prevista per venerdi 8 novembre sarà ancora orientata all'instabilità e al clima molto fresco su gran parte d'Italia:

Un vero e proprio peggioramento delle condizioni atmosferiche potrebbe intervenire al nord, al centro e sulla Sardegna, in successivo trasferimento verso il meridione peninsulare.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo all'inizio della settimana prossima, la situazione non sembra migliorare sulla nostra Penisola...anzi...!

La situiazione tenderà ad incrudirsi sulle regioni centro-settentrionali dove alle condizioni di maltempo potrebbe affiancarsi un ulteriore calo delle temperature. Ciò determinerà un abbassamento dello zero termico con nevicate a quote decisamente interessanti per la stagione in corso...

