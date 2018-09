MODELLO EUROPEO: temperature più fresche entro fine settembre ma la pioggia?

La circolazione atmosferica in quest'ultimo scorcio di settembre continuerà ad essere influenzata dalla presenza dell'alta pressione sull'Europa occidentale, spesso e volentieri allungata verso il Regno Unito, in tal modo operando un vero e proprio blocco nei confronti delle correnti occidentali. Accesso negato alle perturbazioni in arrivo dai quadanti occidentali, con l'alta pressione sempre a fare buona guardia della Penisola Iberica, questa eventualità resta poco probabile. In virtù di questa circolazione, nel prossimo periodo la direttrice di provenienza delle correnti sul vecchio continente sarà ancora di tipo settentrionale ed il passaggio di consegne tra l'estate e l'autunno si verificherà attraverso questo tipo di correnti.



L'aggiornamento serale del modello europeo, dopo l'exploit anticiclonico previsto tra mercoledì 26 e venerdì 28, mette in risalto un nuovo passaggio d'aria fresca nel weekend. Viene ipotizzato un ribasso più deciso del flusso polare che dovrebbe raffreddare l'atmosfera anche nei piani alti, predisponendo allo sviluppo di qualche temporale in più sui settori centrali e meridionali mentre continuerà il trend di tipo secco al nord.



Lo sviluppo successivo degli eventi potrebbe portare ancora dei nuovi impulsi d'aria instabile sempre con direttrice nord - sud o al più nordovest - sudest, principalmente verso la regione balcanica ma in grado di coinvolgere in modo marginale anche lo stivale. Con questo tipo di circolazione la temperatura subirebbe un fisiologico, inevitabile ribasso sino a valori autunnali, le precipitazioni ancora piuttosto scarse al nord e sull'alto Tirreno, saranno invece più probabili sui versanti adriatici ed al sud.



Tutto questo almeno sino alle primissime battute di ottobre (da confermare).



