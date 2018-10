MODELLO EUROPEO: svolta verso il FREDDO in terza decade?

Tra le maglie di un autunno che per la maggior parte d'Italia non è pervenuto, cerchiamo una scappatoia ad una situazione che di autunnale non ha nulla se non per un ristretto manipolo di regioni.

Chiuso il discorso "piogge democratiche" almeno fino a novembre, vedremo se la settimana prossima si potrà assaporare aria autunnale almeno dal punto di vista termico.

Il modello europeo questa mattina è possibilista circa l'arrivo di aria più fredda sullo Stivale ad iniziare dalla giornata di lunedi 22 ottobre (prima mappa).

Martedi 23 ottobre (seconda mappa) potrebbero arrivare ulteriori "rinforzi freddi" da nord. Vi ricordiamo che le temperature sulle mappe NON si riferiscono al suolo, bensì alla quota di 1500 metri.

Il lago freddo presente sull'Europa centro-settentrionale potrebbe dilagare verso sud, sfiorando in parte la nostra Penisola.

Nella giornata di mercoledi 24 ottobre (terza mappa) ecco il freddo alle porte dell'Italia con isoterme a 1500 metri attorno allo zero o addirittura al di sotto.

Se questa proiezione fosse confermata, la nostra Penisola respirerebbe finalmente aria autunnale da nord a sud anche se le piogge continuerebbero ad interessare le solite zone.

