MODELLO EUROPEO: spiragli di bel tempo e caldo per i primi di giugno?

Partiamo dalle cose quasi certe: l'instabilità non lascerà l'Italia fino al termine di maggio; di conseguenza anche nei prossimi giorni saranno possibili rovesci, temporali e temperature ancora non all'altezza della stagione in corso.

Iniziando dal fine settimana, le piogge frequenteranno gran parte della nostra Penisola, specie il centro e il meridione stante l'azione di una depressione afro-mediterranea. Ecco l'analisi sinottica prevista dal modello europeo per le ore centrali della giornata di domenica 26 maggio:

Condizioni di vero e proprio maltempo con piogge e temporali altamente probabili, impegneranno le regioni centrali e meridionali. Al nord andrà un po' meglio anche se il rischio di pioggia sarà palese anche qui, specie sui rilievi. Le temperature, ovviamente, punteranno al ribasso stante la copertura nuvolosa e le probabili piogge.

Volgendo lo sguardo alla settimana prossima, il modello nostrano opta per un giro di vite all'instabilità italica stante l'inserimento di una saccatura di matrice artica che si adagerà sulle regioni settentrionali tra martedi 28 e mercoledi 29 maggio:

Nuovi rovesci o temporali si faranno vivi soprattutto al nord e al centro, accompagnando un nuovo calo delle temperature. Un tempo migliore aleggerà invece al sud e sulle Isole, dove l'influenza dalla saccatura fredda si prevede più marginale.

A seguire, dopo un paio di giorni contrassegnati da variabilità, l'alta pressione portrebbe uscire allo scoperto.

Sull'attendibilità o meno della previsione imbastita dallo scenario ufficiale del modello europeo ce ne occuperemo in separata sede; sta di fatto che il run di stamattina pone l'avvio del caldo e del bel tempo sull'Italia nei prirmi giorni di giugno. Ecco l'analisi sinottica prevista per domenica 2 giugno:

Se questa tesi fosse veritiera, il sole dominerebbe la scena da nord a sud con temperature in vistoso aumento. Vedremo se le cose andranno davvero così.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

www.meteolive.it

E' credibile l'alta pressione dei primi di giugno? LEGGI QUI: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/le-contro-analisi-del-modello-europeo-credibile-la-fase-stabile-di-inizio-giugno-/79281/