MODELLO EUROPEO: si prolungano gli scenari di tempo INSTABILE almeno sino a metÃ  aprile

Le correnti atlantiche trovano una via di fuga verso il Mediterraneo, la primavera arida e siccitosa delle settimane scorse cambia volto a favore di una circolazione assai più instabile ed irrequieta. Nelle prossime ore una attiva perturbazione riporterà la pioggia anche abbondante su regioni che non vedevano precipitazioni importanti almeno da 4 mesi. Con tutta probabilità sarà soltanto il primo di una serie di impulsi perturbati, sino a questo momento ne abbiamo contati almeno 3, e tutti quanti con la caratteristica comune di essere più attivi sulle regioni tirreniche.



Nei prossimi giorni il tradizionale anticiclone sull'ovest Europa, "mancherà all'appello". Al suo posto troveremo una circolazione di bassa pressione foriera di tempo instabile. Questa è la situazione sinottica prevista dal modello europeo per sabato 6 aprile. La figura barica collocata col proprio perno sul Golfo di Biscaglia, riuscirà a "spedire" un nuovo corpo nuvoloso sull'Italia, rovinando la festività domenicale su diverse regioni:





In questa sede sono previste ancora delle nuove piogge più probabili sui versanti tirrenici del nostro Paese ma possibili anche su quelli adriatici. Ne risulterebbero interessate soprattutto le regioni meridionali ed in particolar modo la Sicilia, laddove al momento il modello europeo colloca i ratei precipitativi più importanti.

Delle precipitazioni sono previste anche al nord, soprattutto sull'angolo nord-ovest:







In seno ad un flusso di correnti occidentali piuttosto tese, il modello europeo ipotizza il passaggio di una nuova perturbazione sull'Italia tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile. Al momento questa previsione mostra ancora ampi margini di incertezza e non tutti i modelli sono concordi sulla buona riuscita di questo passaggio. Questa è la previsione del modello europeo per martedì 9 aprile, ancora da confermare nelle prossime uscite:







Soltanto in un periodo successivo potremo aspettarci un rialzo delle fasce anticicloniche sulla Penisola Iberica, con una circolazione nuovamente di tipo occidentale oppure nord-occidentale. Ad ogni modo tutto questo potrebbe verificarsi non prima della seconda decade di aprile e sono necessarie ancora parecchie conferme.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it