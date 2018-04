MODELLO EUROPEO: si parte con la pioggia al nord e sulla Toscana, poi...

C'eravamo lasciati con prospettive di un fine settimana all'insegna del sole e delle temperature in aumento su quasi tutta l'Italia. Così effettivamente è stato.

Era nelle attese inoltre un peggioramento delle condizioni atmosferiche che si sarebbe palesato nella giornata odierna (lunedi) su gran parte dello Stivale, con piogge più o meno intense.

Si tratta di una prima perturbazione che inaugurerà un periodo molto instabile per il settentrione e parte del centro, perdurante a fasi alterne fino a venerdì 13 aprile.

Il periodo di maggiore maltempo per il settentrione e la Toscana è individuabile dalla prima mappa che risulta incentrata tra mercoledi 11 e giovedì 12 aprile. Successivamente, la vasta struttura depressionaria presente sull'ovest del Continente dovrebbe arretrare verso l'Atlantico, lasciando spazio ad una condizione meteo diversa sull'Italia durante il prossimo week-end.

Tra sabato 14 e domenica 15 aprile (seconda mappa), il modello nostrano ipotizza la formazione di una depressione sullo Stretto di Sicilia, che si muoverebbe poi verso nord-est mettendo sotto tempo instabile il meridione unitamene al medio-basso Adriatico.

Sul resto d'Italia non avremo comunque stabilità in quando aleggerà una nuvolosità irregolare foriera di tanto in tanto di qualche rovescio.

Volgendo lo sguardo a lungo termine, l'elaborato europeo mostra una vasta saccatura in Atlantico, che avrà come risposta il rinforzo dell'alta pressione sull'Europa centro-settentrionale (terza mappa).

L'Italia non farebbe parte di questo abbraccio stabilizzante in quanto resterebbe sotto il tiro di correnti instabili provenienti da nord-est con tempo tutt'altro che bello.

La situazione a lungo termine è comunque in evoluzione e passibile di molti cambiamenti, di conseguenza ne riparleremo.

