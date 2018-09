MODELLO EUROPEO: settembre potrebbe essere poco soleggiato, ecco dove e perchè

A seguito del passaggio perturbato atteso sul Mediterraneo nei ptrossimi giorni, l'anticiclone proverà faticosamente a ricucire lo strappo ma i risultati potrebbero essere alquanto modesti. L'ipotesi messa in luce questa mattina dal modello europeo, lancia delle nuove incertezze per il futuro, l'alta pressione tornerebbe a preferire le latitudini settentrionali, il Regno Unito e la Penisola Scandinava in primis. Sul Mediterraneo la circolazione continuerebbe a restare compromessa e questa volta non ci sono sconti per nessuno, il ponte anticiclonico allungato lungo i meridiani dell'oceano Atlantico, potrebbe ancora favorire l'ingresso di impulsi perturbati provenienti dai quadranti settentrionali. In tal modo il maltempo avrebbe la forza di spingersi anche sulle regioni del sud.

Non abbiamo solo questo, l'elevazione dell'anticiclone delle Azzorre alle latitudini settentrionali, potrebbe persino consentire l'ingresso di qualche sistema perturbato di provenienza occidentale . A tal proposito, lo sguardo va subito alla Penisola Iberica, se questo settore d'Europa dovesse ricadere sotto l'influenza di una circolazione depressionaria, per l'Italia potrebbero aprirsi scenari anche molto piovosi.

Quanto è probabile?

Già da alcuni giorni l'idea generale che ci siamo fatti noi dello staff di Meteolive, è quella di una figura anticiclonica che ormai non è più in grado di proteggere adeguatamente il Mediterraneo. Sensazioni che sembrano essere puntualmente confermate anche dagli aggiornamenti di questa mattina che spingono verso una deriva instabile persistente anche a lungo termine, dalle conseguenze ancora tutte da valutare ma certamente interessanti.

