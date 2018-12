MODELLO EUROPEO: seconda controffensiva della stagione invernale sull'Europa

In questa prima settimana di dicembre, sperimentiamo una circolazione d'aria molto mite di origine oceanica, quale risultato di un ricompattamento fisiologico del Vortice Polare nel periodo delle giornate più corte dell'anno. Nel prossimo futuro la circolazione atmosferica subirà un cambiamento piuttosto significativo; tutto potrebbe verificarsi grazie ad una frenata della corrente a getto polare, giocoforza associata alla riattivazione dei flussi di calore verso le latitudini più elevate. Il risultato, presto detto, porterà al consolidamento di un'onda anticiclonica distesa lungo i meridiani dell'oceano Atlantico, operare un'azione di blocco nei confronti dei venti occidentali.



Il tempo previsto sull'Europa nella seconda decade di dicembre, potrebbe quindi essere caratterizzato da una circolazione di tipo settentrionale, associata ad una graduale flessione delle temperature sull'Europa centrale ed orientale, poi anche sul Mediterraneo (domenica 9, martedì 11).



Lo sviluppo successivo degli eventi, ancora bisognoso delle opportune verifiche, potrebbe riservare un colpo di scena per le regioni del nord; una perturbazione in arrivo dall'oceano Atlantico, potrebbe approfittare della situazione, penetrando all'interno del nostro continente attraverso la Penisola Iberica. Aria più mite ed umida potrebbe a quel punto sovrascorrere sopra quella più fredda preesistente, dando luogo all'arrivo di neve a bassa quota sulle regioni del nord (mercoledì 12, giovedì 13).



Questa previsione presenta ovviamente ancora una affidabilità scarsa. Serviranno nuove conferme nei prossimi giorni. Il nuovo raffreddamento del continente europeo appare ad ogni modo confermato.



