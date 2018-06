MODELLO EUROPEO: sarà ESTATE, ma i colpi di tuono non mancheranno...

Frammenti di un'estate..."normale". Il concetto di normalità non si identifica con una singola giornata, ma dall'andamento che potrebbe prendere una stagione, magari tentando di estrapolarne anche la tendenza.

L'ondata di caldo che sta per interessare l'Italia proporrà valori termici di un certo interesse specie sulle Isole, al centro e al meridione, ma il tutto rientrerà nella normale variabilità climatica del periodo in corso, tendenzialmente (e statisticamente) indirizzato al caldo e al bel tempo sull'Italia.

Tra sabato 30 giugno e lunedi 2 luglio avremo la fase più stabile e calda da nord a sud; saranno davvero pochi i temporali pomeridiani e limitati (se ci saranno) al profondo arco alpino. I valori termici più elevati si toccheranno nelle zone interne della Sardegna, sulla Sicilia e nelle aree interne dell'Italia centrale.

DISTURBI AL NORD: si manifesteranno tra martedì 3 e mercoledi 4 luglio sotto forma di temporali che dalle Alpi potrebbero sconfinare su alcuni tratti della Pianura Padana (specie le zone più vicine ai rilievi).

Si tratterà di temporali anche intensi, che limiteranno un po' l'euforia dei termometri specie sotto le eventuali precipitazioni.

Al centro e al sud invece nessun cambiamento e prosecuzione del regime caldo e anticiclonico senza troppe interferenze.

Tra giovedì 5 e venerdì 6 luglio l'alta pressione africana avrà un ultimo sussulto, riconquistando quasi per intero la Penisola, ma sotto l'egida di un caldo non esagerato, specie al nord e al centro. I temporali diverranno nuovamente merce rara, se si eccettua qualche breve fenomeno sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica.

In questo frangente le temperature più elevate si registreranno sulle isole e al meridione con valori diffusamente sopra i 30°.

FINE DELL'ONDATA DI CALDO: secondo il modello europeo, tra sabato 7 e domenica 8 luglio una goccia fredda in ingresso da nord-ovest spazzerà via il caldo dall'Italia e garantirà un buon numero di temporali (anche intensi) in transito da nord verso sud (quarta mappa).

Questa previsione dovrà ovviamente essere rivisitata, ma il modello europeo propone questa evoluzione già da diverse corse. Vedremo...

