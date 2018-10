MODELLO EUROPEO: rinforzo dell'alta pressione sull'Europa, instabile al sud

Nei prossimi giorni l'alta pressione tenderà a stabilire una nuova sede sull'oceano Atlantico da dove è previsto stazionare un po' di giorni, condizionando la circolazione atmosferica europea sin verso la conclusione del mese. In questo contesto le correnti sull'Europa centrale ed orientale avranno preferibilmente una provenienza di tipo settentrionali. In ambito italiano le precipitazioni associate a questo tipo di sinottica continueranno ad interessare le regioni del Mezzogiorno. Nell'ultima decade di ottobre le latitudini settentrionali europee cominceranno a raffreddarsi in modo più deciso, parte di quest'aria fredda potrebbe spingersi sino alle latitudini basso europee portando una riduzione del quadro termico generale.

Uno sguardo al breve periodo: cosa dovremo aspettarci?

Domani, martedì 16 ottobre, qualche precipitazione in arrivo al nord, temporali previsti anche sulla Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Tra mercoledì e giovedì acuto del maltempo al centro e soprattutto al sud con temporali anche di una certa intensità sulle due isole maggiori. Al nord clima secco ma tendenzialmente più freddo con Tramontana e Grecale attivi.

Probabile ripresa anticiclonica dal prossimo weekend tempo, più tiepido e meno ventoso al nord, persisterà l'instabilità al sud.

