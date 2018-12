MODELLO EUROPEO: rinforzo dell'alta pressione ma l'est Europa si raffredda ancora

Nei prossimi giorni il Mediterraneo e l'Europa occidentale verranno interessati da una figura di alta pressione che riporterà una parentesi di clima mite proprio sotto le festività di Natale. A livello sinottico troviamo infatti le correnti occidentali percorrere un giro piuttosto ampio, interessando le latitudini nord europee. Superate le festività del Natale, la corrente a getto occidentale 'rallenterà' la sua corsa ed al suo posto troveremo una ripresa graduale degli scambi meridiani che porteranno in primis un raffreddamento dell'est Europa, laddove sono previste isoterme particolarmente basse.



Insomma per queste regioni l'inverno fatto di freddo intenso e gelate anche nelle ore più calde del giorno, sono ormai una realtà consolidata che nei prossimi giorni sarà ancor più reale e percepibile.



Sul Mediterraneo respireremo tutt'altra aria; il riscaldamento previsto delle temperature sul comparto centro-occidentale europeo, farà fatica a cedere il passo. L'anticiclone sarà in grado di operare un vero e proprio blocco alla circolazione dei venti occidentali sull'Europa. Nemmeno le correnti settentrionali sembrano essere in grado di scalfire l'alta pressione che potrebbe accompagnarci, seppur tra alti e bassi, sino al termine di dicembre.



Tuttavia non tutto è perduto; gli importanti riscaldamenti della temperatura previsti nei prossimi giorni in stratosfera, potrebbero aprire nuovi scenari sulle linee di tendenza a lungo termine.



