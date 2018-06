MODELLO EUROPEO: rinforza l'anticiclone sul Mediterraneo, qualche disturbo possibile solo al nord

Come ampiamente previsto dai modelli già da alcuni giorni, una figura di alta pressione rinforza sul Mediterraneo centrale, traghettandoci senza troppo indugio verso la fase più stabile della stagione estiva ma non necessariamente quella più calda. A livello sinottico troveremo infatti solo una modesta ingerenza delle masse d'aria subtropicali, le quali daranno una piccola spinta sin verso i bacini settentrionali del Mediterraneo nel weekend, per poi tornare nuovamente su di una latitudine più bassa soprattutto dalla seconda metà della settimana. Le temperature risulteranno quindi ELEVATE soprattutto al centro ed al sud ma senza i picchi esagerati di calura tipici delle scorse stagioni, almeno per ora. Come nelle più classiche delle tradizioni estive, i valori più elevati sul Mezzogiorno d'Italia.

La circolazione media sull'Europa centrale e settentrionale verrà governata da due elementi barici costituiti dalle correnti instabili oceaniche previste soprattutto a ridosso del Regno Unito e sulla Penisola Iberica, accompagnati da annuvolamenti e precipitazioni, il grande anticiclone sulla Penisola Scandinava bloccherà l'avanzata di tali correnti sull'Europa centrale ed orientale, nel contempo svolgendo un ruolo protettivo anche nei confronti del nostro Paese, il quale potrebbe restare sotto copertura anticiclone per un bel po' di tempo.

L'unica eccezione potrebbe essere costituita dal passaggio instabile preventivato dal modello europeo tra venerdì 6 e domenica 8 luglio, dai risvolti e dalle conseguenze ancora moto incerte.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it