MODELLO EUROPEO: rinforza l'anticiclone sul Mediterraneo, previsti diversi giorni di tempo ESTIVO

Entro domani, venerdì 29 giugno, si consumeranno gli ultimi episodi di instabilità portati dalla depressione che ormai da molti giorni colloca il suo perno tra la Penisola Ellenica e l'area balcanica, portandovi episodi di intenso maltempo. Sul nostro Paese le condizioni atmosferiche stanno per cambiare volto, un'onda anticiclonica tornerà alla ribalta in occasione del weekend ormai imminente, portando con sè condizioni atmosferiche più stabili e progressivamente più calde. A beneficiarne saranno in primis le regioni meridionali e le due isole maggiori che nei giorni scorsi sono state a lungo bersagliate dall'azione di violenti temporali.

L'elemento di maggior interesse sarà senza dubbio rappresentato dalle TEMPERATURE che tenderanno a risalire la china, portandosi diversi gradi sopra le medie del periodo. I picchi maggiori di calura sono attesi nel corso della prossima settimana soprattutto al centro ed al sud, con picchi localmente superiori ai 35 gradi.

Di primo impatto il tempo migliorerà anche al nord soprattutto nel weekend e poi con l'inizio della prossima settimana, tuttavia su queste regioni il proseguimento di luglio potrebbe riservare nuove sorprese di instabilità portate dalle correnti oceaniche, le quali tenteranno in ogni modo di spingere la loro azione verso il cuore del nostro continente, iniziando dai baluardi più occidentali per poi conquistare i settori orientali (da comfermare).

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it