MODELLO EUROPEO: rialzo delle temperature ma con molta pioggia in arrivo, poi...

Un nuovo cambio di circolazione riporta sul nostro Paese una situazione di instabilità caratterizzata da un progressivo rialzo delle temperature ma ancora con molta pioggia in arrivo soprattutto al nord e lungo i versanti tirrenici. L'ultima neve relativa a questo episodio precoce di freddo invernale, è prevista questa notte soprattutto sull'Emilia Romagna e su alcuni settori di alto Piemonte ed alta Lombardia. Da domani pomeriggio il rinforzo ulteriore dei venti meridionali, porterà con sé un aumento delle temperature che sarà diffuso a tutto il Paese.

Nuove perturbazioni sono previste sul bacino centrale del Mediterraneo, le precipitazioni colpiranno mercoledì soprattutto le regioni del nord ed i versanti tirrenici. Una nuova perturbazione tra venerdì e domenica colpirà ancora il nord ed i versanti tirrenici, inclusi i settori di Mezzogiorno.

Il nostro sguardo deve però essere rivolto alle manovre del tempo che sono previste sul nord est Europa, laddove potrebbe concretizzarsi nell'ultima decade di novembre, un raffreddamento deciso delle temperature in grado di propagarsi almeno in parte verso l'area balcanica e forse il nostro Paese. Da qui in un ipotetico futuro non troppo lontano, potrebbe prendere il via una nuova fase di maltempo invernale anche per i settori europei cenrali.