MODELLO EUROPEO: raffreddamento delle temperature dalla prossima settimana

I nuovi aggiornamenti del modello europeo sembrano confermare la linea di tendenza messa in luce nei giorni scorsi e con le precedenti emissioni. Sul territorio italiano, dobbiamo segnalare ancora una volta la mancanza di un evento di freddo intenso invernale realmente degno di nota. Sulle regioni settentrionali, il quadro termico generale sarà comunque destinato a scendere in maniera abbastanza sensibile rispetto ai valori che abbiamo raggiunto in questi ultimi giorni. Tuttavia il grosso dell'aria fredda resterà confinato appena al di là delle Alpi, senza riuscire a raggiungere il Mediterraneo ma arrivando molto vicino al nostro territorio, tanto che le nostre regioni settentrionali saranno le prime a sentirne gli effetti.



Il primo vero freddo invernale con valori sotto gli zero gradi centigradi, sono invece pronti a fare capolino sull'Europa centrale ed orientale. Qui i venti in quota avranno dapprima una provenienza settentrionale, poi orientale. Queste masse d'aria dovranno però ben presto confrontarsi con la nuova spinta offerta dalle correnti ben più temperate oceaniche, impegnate ancora una volta a confinare gli effetti dell'aria fredda in modo tale che non possano propagarsi troppo ad ovest sul continente.



Per alcune regioni d'Europa questo braccio di ferro potrebbe tradursi nell'arrivo delle prime nevicate invernali sino in pianura tra venerdì 14 e sabato 15 dicembre. Ne potrebbero essere interessate regioni come la Germania, l'Austria ed i paesi dell'Europa orientale. Ancora molto incerto il ruolo rivestito dal nostro Paese e se da un lato appare ormai abbastanza sicuro come i settori centrali e meridionali dello stivale resteranno ancora in gran parte influenzati da una condizione di mitezza invernale, le regioni del nord potrebbero anch'esse ricevere qualche nevicata a bassa quota venerdì 14.



Vista la distanza previsionale ancora eccessiva, questa previsione necessita di nuove conferme nei prossimi giorni.



