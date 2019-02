MODELLO EUROPEO: raffreddamendo confermato entro il prossimo weekend

Una figura di alta pressione determina una lunga fase di tempo stabile sull'Europa e sul Mediterraneo. Quello che stiamo vivendo in questo delicato periodo stagionale, rappresenta a tutti gli effetti un'anomalia nella circolazione atmosferica, un'ostinata persistenza dell'alta pressione che forse trova ragione in quelli che potrebbero essere gli effetti di quel famigerato 'cambio climatico' di cui si sente tanto discutere nel web ed attraverso la televisione. Un cambiamento che porta gli anticicloni sull'Europa occidentale ad essere assai persistenti per lunghi periodi di tempo, forse più che in passato.



Dunque tornando a noi, una massa d'aria molto mite di origine subtropicale, in barba al periodo stagionale in atto, sta dando luogo ad una lunga parentesi di tempo primaverile nel cuore dell'inverno. Nelle prossime ore è previsto un indebolimento temporaneo dell'alta pressione sul bacino centrale del Mediterraneo, evoluzione che consentirà lo sviluppo di qualche nube in più soprattutto tra lunedì e martedì. Banchi di nubi basse sono infatti previsti lungo le coste della Liguria, la Toscana ed il Lazio, senza conseguenze significative.



Dalla seconda metà della prossima settimana, è previsto un nuovo rinforzo dell'alta pressione sull'Europa occidentale. Su regioni come la Penisola Iberica, l'ovest della Francia ed il Regno Unito, sono previste condizioni di stabilità pressoché assolute e le temperature risulteranno ancora superiori alle medie del periodo. Lungo il fianco orientale dell'alta pressione, aria più fredda potrebbe raggiungere l'area balcanica già entro venerdì. Alcuni modelli ipotizzano quindi un raffreddamento delle temperature lungo i versanti del medio e basso Adriatico tra sabato 23 e domenica 24 febbraio.



Impossibile ancora stabilire l'entità di questo raffreddamento che comunque avrebbe carattere temporaneo e sarebbe limitato alle sole regioni del medio e basso Adriatico, mentre altrove la flessione della colonnina di mercurio risulterebbe ancor più sfuggente.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it