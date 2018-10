MODELLO EUROPEO: quella goccia fredda sull'Europa occidentale...

Ecco la mossa "a tenaglia" dell'autunno per liberare l'Europa occidentale dalla morsa dell'alta pressione e consentire finalmente l'ingresso delle piovose perturbazioni sul Mediterraneo.

Diciamo subito che non sarà facile, ma i tentativi ci saranno.

Tra domenica 7 e lunedi 8 ottobre una goccia fredda si posizionerà sull'esagono francese. Il richiamo di correnti meridionali umide sul suo lato orientale potrebbe mettere sotto la pioggia gran parte del nord Italia, specie il nord-ovest (prima mappa). Il meridione uscirebbe invece dalla morsa del maltempo; in altre parole, si avrebbe una sorta di "par condicio meteorologica" dopo un lungo periodo di piogge al sud.

Eliminato l'ostacolo dell'alta pressione, l'Atlantico potrebbe in qualche modo approfittarne per portare qualche perturbazione verso il Mediterraneo centro-occidentale.

La mappa relativa a giovedì 11 ottobre mostra un tentativo, comunque poco convinto, da parte delle piovose correnti oceaniche di riportare un regime autunnale-piovoso da ovest verso il nostro Continente.

A complicare questo progetto ci sarà la depressione tropicale presente in basso a sinistra. Se venisse agganciata dal flusso, obbligherebbe il getto ad accelerare e tutto ricomincerebbe da capo, con una nuova rimonta altopressoria dalla Penisola Iberica verso est; si spera ovviamente che ciò non succeda in quanto molte regioni italiane adesso hanno bisogno della pioggia che manca ormai da quasi un mese.

