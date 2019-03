MODELLO EUROPEO: qualche pioggia verrà concessa la settimana prossima anche al NORD

Pioverà al nord all'inizio della settimana prossima? Ecco il responso del modello europeo, o meglio la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia tra le 00 e le 12 di lunedi 18 marzo.

Come si evince dalla mappa, le piogge dovrebbero concentrarsi essenziamente sulla Liguria centro-orientale, sulla Lombardia e il nord-est, ad eccezione della Romagna. Buoni gli apporti idrici sulla fascia alpina e prealpina, dove nevicherà a quote di media montagna.

Pioverà poco, se non affatto, tra la bassa Val d'Aosta, il Piemonte e il Ponente Ligure dove il regime secco potrebbe purtroppo continuare.

Nell'arco della settimana, le piogge dovrebbero scendere verso il centro e il meridione stante la formazione di una blanda zona depressionaria sul Mediterraneo.

Ecco le precipitazioni attese in Italia nella notte tra mercoledi 20 e giovedi 21 marzo.

Piogge soprattutto sull'est della Sardegna, l'ovest della Sicilia e le regioni centrali. Tempo asciutto al nord e su alcune regioni del sud, segnatamente la Calabria.

Successivamente, la situazione viene male inquadrata dal modello nostrano. La corsa ufficiale mostra per sabato 23 marzo un'implosione dell'alta pressione con possibili attacchi sia da est che da ovest verso il Mediterraneo.

Per (poca) esperienza possiamo dirvi che difficilmente un'alta pressione di questo tipo crolla miseramente in questo modo. Difatti, la media degli scenari del modello europeo imbastita per il medesimo giorno vede tutt'altra cosa...

MORALE: è quindi assai probabile che la corsa serale del modello europeo rimetta l'alta pressione sul lungo termine, pregiudicando l'arrivo delle piogge primaverili almeno fino al termine della terza decade mensile. Vedremo...

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI