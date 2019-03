MODELLO EUROPEO: qualche pioggia in vista per il nord, ma...

L'alta pressione è stata demolita sull'Europa centro-settentrionale. La priorità adesso, oltre a scongiurare altre rimonte, è quella di trascinare qualche perturbazione nel Mediterraneo in modo da bagnare a dovere la nostra Penisola...anche le zone dove la pioggia sembra essere diventata una chimera.

Il modello inglese UKMO e il modello americano sono possibilisti circa un passaggio perturbato che a metà della settimana prossima bagnerebbe gran parte d'Italia, specie il centro e il nord.

Il MODELLO EUROPEO invece non ci riesce; opta per qualche pioggia su alcune aree del nord, ma non su un cambiamento importante delle condizioni meteorologiche.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella giornata di lunedi 4 marzo.

Si notano alcuni rovesci limitati alla Liguria, l'alta Lombardia, l'alto Veneto, Trentino e Friuli, con neve sui rispettivi rilievi. Sul resto del nord e al centro le piogge saranno poco probabili se non nulle.

Anche nella notte tra mercoledi 6 e giovedi 7 marzo (seconda cartina) si notano rovesci sulle medesime aree, in tendenza forse all'alta Toscana.

Come si può notare dalla mappa, molte aree del centro-nord secondo il modello europeo, potrebbero non beneficiare della pioggia stante la scarsa penetrazione del sistema frontale in questione.

Per avere un quadro completo della situazione prevista dal modello nostrano per la settimana prossima, diamo un'occhiata alla media degli scenari del modello medesimo prevista per la notte tra mercoledi 6 e giovedi 7 marzo (terza mappa).

La perturbazione viene vista sfondare in parte sul Mediterraneo centro-occidentale, supportata da una saccatura non di ottima fattura, ma comunque presente.

Di conseguenza la corsa ufficiale del modello europeo, a nostro giudizio, potrebbe sottostimare in parte il passaggio di metà settimana prossima. Vedremo se le prossime uscite del modello ci daranno ragione o torto.

