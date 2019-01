MODELLO EUROPEO: probabile ritorno delle precipitazioni al nord e sul Tirreno, poi possibile tracollo importante della pressione

Si cambia! Dalla metà di questa settimana, indicativamente a partire da mercoledi 16 gennaio, se ne andranno le correnti settentrionali che hanno "seppellito" di neve i settori nord alpini; al loro posto subentrerà una ventilazione sud-occidentale facente capo ad una circolazione nord atlantica che si imposterà sull'Europa centro-occidentale.

Le prime precipitazioni (piovose in pianura e nevose in montagna) si faranno vedere al nord e sul Tirreno nella giornata di giovedì 17 gennaio, ma sarà tra venerdì e sabato che avremo il transito di un fronte vero e proprio con precipitazioni su buona parte dei settori centro-settentrionali italici.

Un sollievo per i terreni arsi da quasi un mese di correnti secche, ma soprattutto una buona opportunità per tingere di bianco le Alpi italiane e l'Appennino centro-settentrionale che attualmente si trovano in evidente carenza di neve.

A seguire, dopo il giorno 20, avremo il secondo atto di questo cambiamento legato alla lenta trasmissione degli eventi stratosferici alla sottostante troposfera.

Le ipotesi sono ancora (e comprensibilmente) contrastanti vista l'eccessiva distanza previsionale.

Il modello europeo questa mattina opta per un'ondata di freddo a scala europea ed italica tra lunedi 21 e martedi 22 gennaio (seconda mappa).

A seguire, una potente irruzione fredda ed instabile dalla Valle del Rodano verso i settori centro-settentrionali italici, con probabili episodi nevosi anche in pianura al nord e su parte delle regioni centrali (terza mappa).

Su questo terzo punto non si possono ovviamente dare certezze, anche se il guasto in essere è sostenuto sia dal run ufficiale, sia dalla media del modello medesimo.

Nei prossimi giorni faremo costantemente il punto della situazione; restate quindi sintonizzati su MeteoLive!

