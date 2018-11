MODELLO EUROPEO: prima la pioggia, poi un po' di freddo, in attesa di dicembre...

Un'ampia circolazione di bassa pressione rinnova condizioni di tempo instabile su diversi settori d'Europa. Una nuova perturbazione si avvicina proprio in queste ore al nostro territorio nazionale e domani, venerdì 23 novembre, porterà precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Liguria e l'alta Toscana. Le piogge saranno moderate e costanti sul resto del nord. Nel weekend il maltempo si trasferirà verso le regioni del centro e del sud. Domenica nuovi temporali sono previsti soprattutto sulla Sicilia, il basso Tirreno, le aree costiere di Puglia e Basilicata.



Lo sviluppo successivo degli eventi, riporterà un graduale rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Europa occidentale negli ultimissimi giorni di novembre. Aria più fredda ed instabile dal nord-est Europa riuscirà a raggiungere l'area balcanica e marginalmente anche il nostro Paese con una fase più fredda, a tratti instabile prevista nel corso della prossima settimana, anche se al momento i modelli non sono ancora d'accordo sulle tempistiche generali.



Nel lungo termine (prima decade dicembrina) appare ormai probabile il rinforzo del gradiente sull'Europa settentrionale, quindi un aumento nell'intensità dei venti occidentali come conseguenza ad un rinforzo del Vortice Polare. Questo evento potrebbe portare un aumento generalizzato della temperatura su quasi tutto il continente. L'inverno farà quindi un piccolo passo indietro, riportando la stagione in "stand by", in attesa di ulteriori sviluppi futuri.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it