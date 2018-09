MODELLO EUROPEO: prepariamoci a salutare l'estate settembrina...

Ancora qualche giorno di estate settembrina (temporali sulle Isole a parte), poi ci prepareremo a salutare il caldo...questa volta in maniera definitiva.

Come spesso è accaduto in passato, per eliminare l'estate dall'Italia è necessario l'intervento diretto del grande nord.

Le armate fresche, se non addirittura fredde, saranno posizionate sull'Europa centrale già della giornata di domenica 23 settembre. Il fronte freddo visibile nella prima mappa sarà quello che introdurrà il cambiamento sull'Italia con un vistoso calo delle temperature nei giorni seguenti.

Il modello europeo questa mattina ci va pesante: a metà della settimana prossima (tra mercoledi 26 e giovedì 27 settembre) l'isoterma 0° a 1500 metri potrebbe lambire il versante adriatico; le regioni settentrionali alla medesima quota avranno valori di poco sopra lo zero, a testimoniare un calo termico sensibile dei nostri termometri.

I fenomeni saranno relegati soprattutto al centro e al sud, ma anche il nord sarà interessato da qualche precipitazione.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a sabato 29 settembre (terza mappa) notiamo la roccaforte del caldo ormai quasi del tutto distrutta e rintanata ad ovest dell'Iberia.

Su tutta l'Europa centrale e sull'Italia avremo la dominanza di un clima fresco ed instabile; una sorta di autunno quasi avanzato con le prime spruzzate di neve che si faranno notare a quote già interessanti per il periodo.

Ci siamo quasi...ma la previsione non è ancora sicura, quantomeno nei dettagli. Di conseguenza vi invitiamo a seguire tutti i nostri aggiornamenti in merito a questa interessante svolta autunnale.

