MODELLO EUROPEO: PIOGGIA in vista per i settori occidentali italiani...

Ecco la goccia fredda che sta mandando in tilt molti elaborati. Il modello europeo invece non si fa sorprendere e prosegue per la sua strada con una buona stabilità di vedute.

La situazione è ancora in bilico, ma quando il modello nostrano insiste per più giorni senza cambiare idea, ci sono buone possibilità che segua la strada giusta.

Tra sabato e domenica (prima mappa) avremo la discesa di una perturbazione da nord-ovest sulla Francia, con annesso minimo barico al suolo.

36 ore dopo la medesima depressione, che nel frattempo evolverà in goccia fredda, si piazzerà all'altezza della catena pirenaica. Da questa posizione invierà verso il Mediterraneo umide correnti di Scirocco foriere di piogge sparse sui settori occidentali italiani (Sardegna, alto Tirreno e nord Italia, specie nord-ovest).

Il resto d'Italia si crogiolerà invece sotto un clima molto mite e una generale assenza di fenomeni.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando a giovedì 11 ottobre (terza mappa), la situazione resterà praticamente invariata con la novità di una perturbazione atlantica che proverà a forzare da ovest verso l'Europa occidentale.

L'Italia si troverà ancora in balia di correnti sciroccali con rischio di piogge sparse sempre sui settori di ponente e sulla Sardegna.

Ancora in dubbio il progetto delle correnti atlantiche di entrare con decisione sul Mediterraneo durante la seconda decade del mese. Su questo punto gli elaborati non hanno ancora le idee chiare. Ne riparleremo.

