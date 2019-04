MODELLO EUROPEO: pioggia al NORD prima di Pasqua?

Si comincia a scrutare il cielo in vista del periodo pasquale. La distanza previsionale è ancora troppo impervia per poter dare qualche indicazione, anche per via dell'estrema mutevolezza del quadro climatico che ci circonda.

Il modello europeo questa mattina opta per uno scenario più mite, anche se decisamente piovoso per alcune regioni italiane, segnatamente le nord-occidentali.

Prendiamo come giornata campione venerdi 19 aprile. Ecco le prospettive imbastite questa mattina dallo scenario ufficiale del modello europeo per la giornata in parola:

Si nota un vistoso calo pressorio su tutto lo scacchiere centro-occidentale del continente, con l'alta pressione che seguiterà ad occupare le alte latitudini. L'Italia si troverebbe inserita in un corridoio di correnti molto miti, ma umide provenienti da sud, che veicolerebbero nubi e piogge in direzione delle regioni settentrionali e dell'alto-medio Tirreno.

Sul resto d'Italia (segnatamente al sud) il tempo volgerebbe alla mitezza con cieli lattiginosi senza la minaccia di pioggia.

Anche la media di tutti gli scenari del modello europeo imbastita questa mattina per la medesima giornata ( venerdi 19 aprile ), mostra uno scenario molto simile:

Ecco il corridoio di correnti sciroccali e la pioggia conseguente sulle regioni settentrionali, segnatamente al nord-ovest, anche se in un contesto di estrema mitezza.

Un quadro più completo delle precipitazioni che potrebbero cadere nell'arco di tutta la giornata di venerdi 19 aprile, mostra alcuni picchi piovosi proprio sul settore di nord-ovest:

Ovest Piemonte, ponente ligure, bassa Val d'Aosta e alta Lombardia potrebbero avere accumuli considerevoli se questa sinottica fosse confermata. Qualche pioggia sarebbe probabile anche sull'alto-medio Tirreno e sulla Sardegna, mentre al meridione e in Adriatico le precipitazioni sarebbero decisamente meno probabili.

