MODELLO EUROPEO: passaggio perturbato all'inizio della settimana prossima...

L'alta pressione del modello europeo non convince! Viene comunque confermata una pausa dei fenomeni che dovrebbe estrinsecarsi durante questa settimana, dopo l'attenuazione degli ultimi rovesci al sud.

L'alta pressione delle Azzorre proverà ad allungarsi verso il Mediterraneo nei prossimi giorni, ma senza avere molta fortuna; il tempo in Italia si placherà, ma con il ritorno delle nebbie sulle pianure del nord e nei fondovalle di notte e al mattino presto.

La situazione potrebbe cambiare nel prossimo fine settimana ad iniziare dalla regioni settentrionali, soprattutto nella giornata di domenica 10 febbraio.

La prima mappa mostra l'approccio di una perturbazione nord atlantica alla nostra Penisola, con i primi effetti sulle regioni di nord-ovest e sulla Sardegna.

A seguire, tra lunedi 11 e martedi 12 febbraio, si potrebbe scavare una depressione all'altezza del Golfo Ligure con il sistema frontale nel Mediterraneo.

Se le cose andassero così, il tempo acquisterebbe caratteristiche perturbate sulla nostra Penisola con piogge sparse e rovesci da nord a sud. Inoltre la quota neve potrebbe calare al nord fino a quote di collina (non in pianura) a fine evento.

A seguire, nella giornata di mercoledi 13 febbraio (terza mappa) l'alta pressione chiuderà il rifornimento freddo e la depressione veleggerà verso le regioni meridionali con il suo carico di fenomeni.

Al nord e a seguire sulle regioni centrali il tempo tenderà a migliorare sotto l'egida di venti più secchi di matrice nord-orientale.

