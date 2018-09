MODELLO EUROPEO: passaggio instabile con l'inizio della prossima settimana, poi nuovamente anticiclone

Una figura di alta pressione ritorna temporaneamente ad interessare il nostro Paese portandovi condizioni atmosferiche STABILI ed un rialzo temporaneo delle temperature. Un nuovo passaggio perturbato si preannuncia tuttavia nelle prime battute di ottobre, quando troveremo una massa d'aria più fredda che dall'Europa settentrionale riuscirà a portarsi sul Mediterraneo, determinando lo sviluppo di temporali e rovesci di pioggia sparsi. Da notare come anche questa volta mancheranno contributi di pioggia realmente abbondanti ed organizzati mentre tutto verrà affidato a fenomeni temporaleschi sparsi e disorganizzati. Coinvolte ancora una volta in maggiore misura le regioni del sud.



Nello sviluppo successivo degli eventi e quindi addentrandoci nella prima decade di ottobre, appare probabile il rinforzo dell'alta pressione soprattutto da venerdì 5 in avanti. L'Italia verrebbe a trovarsi lungo il fianco orientale dell'anticiclone, sperimentando una circolazione persistente di venti nord-occidentali. Con questo tipo di correnti, potremo aspettarci qualche episodio di instabilità in più sulle regioni del Mezzogiorno, mentre vi sarebbe il proseguimento di un trend secco al nord. Temperature nella media.



