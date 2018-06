MODELLO EUROPEO: ondata di caldo confermata, anche se leggermente ridotta

L'instabilità latente derivata dalle correnti settentrionali tuttora attive sull'Italia avrà termine nella giornata di venerdì 29 giugno.

Da sabato 30 giugno prenderà piede una rimonta africana che coinvolgerà tutta la nostra Penisola almeno fino a martedì 3 luglio.

Tempo stabile, soleggiato e molto caldo, specie al centro e al meridione; anche i temporali pomeridiani nelle zone interne e sui monti verranno annichiliti dalla forza dell'anticiclone medesimo.

Rispetto alle emissioni precedenti, il run ufficiale di questa mattina pone temperature a 1500 metri leggermente più contenute; in altre parole, l'isoterma + 20° alla medesima quota (che è un po' il confine tra il caldo normale ed insopportabile) non dovrebbe salire oltre la Corsica; di conseguenza per il nord sarà un'ondata di caldo moderata che si farà notare soprattutto per gli alti tassi di umidità.

Sarà invece un'ondata di caldo intensa e abbastanza lunga per il centro e soprattutto al meridione, dove si prevedono valori termici anche molto elevati.

La fine? Tra mercoledi 4 e giovedì 5 luglio arriveranno i primi temporali al nord e forse nelle aree interne dell'Italia centrale sotto l'egida di temperature più contenute.

Il vero cambiamento, con temporali più diffusi al centro-nord arriverà però tra giovedì 5 e venerdì 6 luglio, quando una saccatura atlantica transiterà da ovest verso est con il suo carico instabile.

Il meridione e le isole non avranno fenomeni, ma beneficeranno lo stesso di un calo termico indotto dalla rotazione del vento dai quadranti nord-occidentali.