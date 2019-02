MODELLO EUROPEO: oggi si vede la fine dell'alta pressione, ma è credibile questa previsione?

L'alta pressione potrebbe emettere un lungo acuto, per poi crollare miseramente come un castello di carte tra la fine di febbraio ed i primi giorni di marzo; è ciò che trapela questa mattina dall'ultima corsa ufficiale del modello europeo.

Dopo un week-end ed un inizio settimana prossima che vedranno il trionfo dell'anticiclone su molte zone d'Europa, la situazione potrebbe cambiare sul finire del mese.

La prima mappa mostra la situazione prevista in Europa per la giornata di giovedi 28 febbraio.

L'alta pressione potrebbe sgonfiarsi come un palloncino, lasciando l'Europa in balia di una situazione ibrida, ma con molte insidie depressionarie sia ad est che ad ovest.

Se poi esaminiamo la situazione prevista per il primo marzo, si notano addirittura condizioni di moderato maltempo che potrebbero interessare gran parte delle regioni italiane.

Notate l'alta pressione che potrebbe puntare verso nord, in direzione dell'Islanda, smettendo di opprimere i Paesi dell'Europa centro-occidentale, Italia compresa.

E' credibile l'evoluzione proposta oggi dal run ufficiale del modello europeo per la fine del mese? Per tentare di dare una risposta, analizziamo l a media degli scenari del modello medesimo e per il medesimo lasso temporale (terza mappa).

La mappa ci suggerisce che in realtà potrebbe non essere così facile sbarazzarsi del macigno pressorio che incombe sull'Europa.

La struttura stabilizzante subirà comunque una certa attenuazione, ma come si può notare, non uscirà completamente dalla scena europea ed italica.

Di conseguenza, il run ufficiale del modello europeo imbastito questa mattina è scarsamente credibile, anche se sul finire del mese si avrà quasi sicuramente un'attenuazione della percussione anticiclonica sul vecchio continente. Vedremo...

