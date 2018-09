MODELLO EUROPEO: nuovi TEMPORALI in vista da giovedÃ¬ su mezza Italia, poiâ€¦

La prima decade di settembre ci presenterà un campionario di variabilità, sotto l'egida di una stagione estiva ormai in fase di stanca.

Il modello europeo conferma un temporaneo miglioramento tra martedì 4 e la mattinata di giovedì 6 sull'Italia, stante l'allontanamento della figura instabile verso levante. Oltre al sole, ritornerà anche un po' di caldo, specie sulle Isole e su parte del centro-sud peninsulare.



A partire dal pomeriggio di giovedì 6 settembre (prima mappa) l'approccio di una perturbazione da ovest legata ad una depressione posta in sede inglese, farà peggiorare il tempo al nord e a seguire sulla Toscana, con temporali sparsi associati ad un nuovo calo delle temperature, specie in serata.



Tra venerdi 7 e sabato 8 settembre il sistema frontale farà progressi verso levante anche se una zona anticiclonica situata in sede scandinava potrebbe esercitare un'azione di freno nei confronti della perturbazione medesima. Se così fosse, i fenomeni al nord e su parte delle regioni centrali potrebbero risultare più persistenti.

Il tutto dovrebbe comunque evolvere a levante tra il week-end e l'inizio della settimana prossima.



La terza mappa, valida per martedì 11 settembre, mostra una rimonta dell'alta pressione sul comparto occidentale europeo e lo spostamento del maltempo verso l'Europa orientale. In questo frangente, le regioni settentrionali e il Tirreno saranno interessate da un netto miglioramento, mentre il medio-basso Adriatico e il meridione avranno condizioni moderatamente instabili stante un flusso fresco di matrice settentrionale.



Vi ricordiamo che la situazione è ancora in evoluzione e sarà opportuno riaggiornarsi alla luce delle nuove emissioni dei modelli. Continuate pertanto a seguirci...