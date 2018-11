MODELLO EUROPEO: nuove PIOGGE sul finire della settimana poi un po' di bel tempo?

L'Atlantico con la sua piovosa mitezza sembra essersi svegliato. Nei prossimi giorni assisteremo al transito di perturbazioni sul nostro Paese che si faranno sentire soprattutto al nord e al centro.

Al meridione, la morsa del maltempo si dovrebbe fortunatamente allentare a favore di un clima più mite e tranquillo.

Dopo il fronte che interesserà il nord e parte del centro nella giornata di martedi 6, nuove perturbazioni si faranno strada da ovest, facenti capo ad una vasta depressione presente ad ovest delle Isole Britanniche.

Giovedì 8 e venerdì 9 novembre (prima mappa) una nuova perturbazione si farà sotto ed inizierà a dare effetti sul settore di nord-ovest e la Sardegna. Tra venerdì 9 e sabato 10 il medesimo fronte agirà con piogge sparse e rovesci su tutto il nord e gran parte del centro, lasciando indenne solo il meridione.

Piogge, ma in un contesto mite in quanto la corrente portante sarà meridionale oppure occidentale.

Anche tra domenica 11 e lunedi 12 novembre (seconda mappa) l'aria umida ed instabile atlantica seguiterà ad impegnare le regioni settentrionali e l'alto Tirreno, dove si attiveranno piogge sparse in un contesto mite.

Tempo buono invece al sud, sulle Isole e lungo il versante adriatico, dove agirà un debole cuneo anticiclonico dal nord Africa.

La perturbazione più che entrare diretta nel Mediterraneo, slitterà a nord e sulla nostra Penisola l'alta pressione proverà a rimontare anche se in maniera timida.

Martedi 13 novembre (terza mappa) ecco un miglioramento generalizzato stante la rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale e sull'Italia.

Se questa tendenza fosse confermata (ma vi sono comunque molti dubbi a riguardo), l'Italia godrebbe di una breve fase di bel tempo accompagnata da temperature molto miti. Continuate pertanto a seguirci in quanto la situazione non è per nulla scontata.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive