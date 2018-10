MODELLO EUROPEO: nuove piogge in vista per il sud, poi...

La pioggia al nord (e con tutta probabilità anche sulla Toscana) non sa da fare! Almeno fino alla fine del mese non si vedono sblocchi ad una situazione che sta rasentando il paradossale su alcune regioni dell'Italia settentrionale e centrale.

Giove pluvio continuerà invece a bersagliare sempre le medesime regioni, che di acqua ne hanno avuta a sufficienza. Stiamo parlando del nostro mezzogiorno.

Tra lunedi 22 e martedi 23 ottobre un nucleo freddo proveniente dall'est europeo colpirà prima le regioni del medio-basso Adriatico, poi il meridione dove darà luogo ad altro maltempo specie tra Sicilia e Calabria.

La prima mappa mostra il suddetto nucleo in fase di avvicinamento da nord-est al meridione, mentre la seconda cartina mostra il suo stazionamento tra il Golfo di Taranto e la Sicilia; da questa posizione condizionerà negativamente il tempo di Sicilia, Calabria, Puglia e Lucania con piogge anche pensanti.

Nessuna conseguenza ovviamente per il nord e l'alto Tirreno, che a parte un rinforzo del vento e un calo delle temperature non si accorgeranno praticamente di nulla.

L'egemonia delle correnti settentrionali sull'Italia continuerà per buona parte della settimana prossima. Tuttavia, tra venerdì 26 e sabato 27 ottobre, l'alta pressione sull'Europa occidentale potrebbe mollare la presa; qualora una saccatura nord atlantica riuscisse ad infilarsi sulla Francia, potrebbe garantire finalmente la pioggia per tutti, ma è davvero presto per parlarne in questa sede. Vedremo...

