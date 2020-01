MODELLO EUROPEO: non solo anticiclone!

In un mare di alta pressione e mitezza, si cerca di dare qualche speranza in merito alla stagione invernale che già annaspa sulla nostra Penisola e su gran parte del nostro Continente.

Il modello europeo è lapidario nel suo scenario ufficiale almeno fino al giorno 10 gennaio:

Alta pressione senza possibilità di appello ed in continua rigenerazione da ovest verso est sotto l'egida di un getto forsennato alle alte latitudini; il peggior meccanismo "mangia inverno" che il nostro continente possa conoscere.

Inutile sperare in blocchi della circolazione e qualora si formassero, verrebbero piallati all'instante con risultati poco edificanti alla causa invernale italica.

La scappatoia insita oggi tra le maglie del modello europeo è visibile nella sua media; per il medesimo giorno (venerdi 10 gennaio) la media degli scenari del modello nostrano mostra un fronte polare decisamente più basso rispetto allo scenario ufficiale:

Una magrissima consolazione in chiave invernale, ma se le cose andassero in questi termini la nostra Penisola assisterebbe ALMENO a passaggi instabili da nord-ovest in un contesto di maggiore variabilità.

Non si parlerebbe di freddo, ma nemmeno di smog, alta pressione stagnante ed inquinamento nelle nostre città; inoltre sulle Alpi potrebbe arrivare un po' di neve a quote di media montagna.

Questo è ciò che "passa il convento" per il momento; vedremo se nei prossimi giorni riusciremo a commentare scenari più interessanti.

