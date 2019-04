MODELLO EUROPEO: nessuna alta pressione sull'Italia, ma Ã¨ credibile?

Lo scenario ufficiale imbastito questa mattina dal modello europeo elimina le "sacche altopressorie" che erano presenti fino a ieri tra le maglie dell'elaborato. Al loro posto il modello nostrano pone una situazione di forte instabilità dettata dall'arrivo di aria fredda da est. Ecco lo scenario ufficiale valido per domenica 14 aprile:

Il regno delle alte pressioni sarà posizionato molto a nord, in prossimità della Scandinavia. Sul fianco meridionale della figura stabilizzante verrà prelevata aria fredda che a stretto giro darà origine ad una depressione tra il Mar Ligure e la Corsica. Questa situazione sarebbe artefice di marcate condizioni di instabilità che agirebbero soprattutto al nord e al centro (anche se tutta l'Italia ne sarebbe coinvolta).

E' credibile questa evoluzione oppure è una visione pessimistica del modello? Per rispondere a questa domanda controlliamo la media di tutti gli scenari imbastita questa mattina dal modello europeo per il medesimo giorno, ovvero domenica 14 aprile: