MODELLO EUROPEO: movimenti verso il FREDDO a lungo termine?

La lunga fase di blocco imposta dall'alta pressione presente più ad est proporrà un nuovo peggioramento del tempo sui settori occidentali italiani tra giovedi 24 e venerdi 25 ottobre.

A seguire, l'alta pressione dovrebbe riprendere il controllo delle operazioni regalando a quasi tutta l'Italia un fine settimana dal sapore più tardo estivo che autunnale. Ecco la situazione attesa per domenica 27 ottobre:

In bella mostra un'alta pressione che non ha proprio nulla di autunnale; la vediamo campeggiare sui settori centro-orientali del Continente. In Italia avremo una fase di bel tempo anche se sulle Isole Maggiori le correnti sud-orientali originate dalla depressione sul nord Africa potrebbero originare qualche pioggia.

La situazione dovrebbe cambiare all'inizio della settimana prossima; ecco cosa prevede il modello europeo per martedi 29 ottobre:

Sembra probabile la migrazione dell'alta pressione in Atlantico. Ciò darebbe adito alle correnti fredde di matrice artica di scendere verso l'Europa centro-orientale con un ampio fronte freddo.

L'Italia al momento non sembra interessata direttamente, anche se le temperature dovrebbero riportarsi su valori più normali.

Volgendo lo sguardo oltre, ecco cosa si prevede per giovedi 31 ottobre:

L'alta pressione potrebbe puntare addirittura verso l'Islanda attivando sul suo fianco destro un corridoio di correnti fredde pronte ad interessare anche l'Italia, seppure in maniera marginale.

Insomma, il freddo sembra emettere i primi vagiti ad est e a nord dopo un'inizio autunno davvero mite...se non addirittura caldo.

