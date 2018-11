MODELLO EUROPEO: mitezza da ovest, ma niente alta pressione...

Confermato il rinforzo del vortice polare che avverrà nei prossimi giorni. Ciò si ripercuoterà con un rinforzo del getto occidentale alle medie latitudini che trasporterà veloci perturbazioni verso l'Europa centrale.

L'alta pressione si allungherà tra l'Iberia e il basso Mediterraneo, assecondando il moto delle masse d'aria dall'oceano verso il Continente.

Sotto osservazione una perturbazione che potrebbe entrare sull'Italia tra venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre (prima mappa).

Il fronte non è ancora bene inquadrato dalle elaborazioni ; tuttavia sembra probabile un cambiamento del tempo ad iniziare dal nord, in movimento abbastanza veloce verso il centro e il meridione.

A seguire, la corda delle correnti atlantiche tenderà ulteriormente a tendersi, interessando segnatamente l'Europa centro-settentrionale e parzialmente anche l'Italia (seconda mappa).

L'alta pressione resterà bassa e interesserà in maniera diretta la Penisola Iberica e il nord Africa.

Con questa situazione avremo in Italia un tempo variabile e piuttosto mite, con qualche precipitazione qua e la al transito dei veloci sistemi perturbati.

Questa situazione di sostanziale mitezza e governata dalle correnti occidentali proseguirà per buona parte della prima decade di dicembre, come mostra la terza mappa valida per mercoledi 5 dicembre.

Ancora variabilità e mitezza sulla nostra Penisola, in attesa forse di uno scossone barico che potrebbe avvenire attorno all'Immacolata, ma ovviamente abbiamo bisogno di molte conferme.

