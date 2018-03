MODELLO EUROPEO: marzo prosegue sotto condizioni INSTABILI

Aria fredda di origine artico continentale approderà sull'Europa centrale entro il prossimo fine settimana (sabato 17, domenica 18) determinando condizioni di instabilità invernale su una grossa fetta del nostro continente. A livello puramente sinottico la circolazione atmosferica relativa a questo mese di marzo 2018 stacca in modo netto con gli standard stabiliti negli scorsi anni: risentiamo ancora degli effetti propagativi indotti dallo stratwarming di metà febbraio, è probabile che le condizioni atmosferiche seguitino a restare irrequiete e tormentate almeno sino al termine di marzo, ma probabilmente anche oltre.

L'ordine di eventi previsti dal modello europeo da qui ai prossimi 7 giorni possiamo riassumerli in tre fasi distinte:

- la prima fase ormai imminente, il passaggio di una INTENSA perturbazione al nord ed al centro nella giornata di giovedì 15 marzo. Precipitazioni abbondanti sulla Liguria, Alpi e Prealpi di Lombardia, Veneto e Friuli. Versanti centrali e settentrionali tirrenici. Quota neve ancora a livelli di montagna.

-La seconda fase nel prossimo fine settimana sino a martedì 20 gennaio con instabilità a carattere freddo e neve a bassa quota possibile soprattutto al nord. Precipitazioni con possibilità di rovesci e temporali al centro ed al sud.

- la terza fase in previsione nell'ultima decade di marzo, troveremo una circolazione attiva di venti settentrionali artici. Condizioni di freddo fuori stagione con precipitazioni piú probabili al centro ed al sud, nevicate che in relazione al periodo stagionale, potrebbero ancora spingersi sino a quote modeste.

Nel complesso un mese di marzo dalle sfumature più invernali che primaverili.

