MODELLO EUROPEO: MALTEMPO in marcia verso il meridione, poi nuovamente al nord...

Il tempo non troverà pace nemmeno nei prossimi giorni. Fino a sabato saranno maggiormente interessate le regioni settentrionali e il Tirreno; tra domenica e mercoledi i fenomeni più intensi si trasferiranno prima sulla Sardegna, poi al meridione; sul finire della settimana prossima sarà invece possibile un nuovo coinvolgimento del settentrione.

La prima mappa mostra la situazione prevista dal modello europeo per la notte tra venerdì e sabato:

Depressione centrata sul Golfo Ligure e tempo instabile al nord, lungo il Tirreno e la Sardegna occidentale dove saranno presenti rovesci anche temporaleschi.

Tempo migliore invece al meridione, lungo il versante adriatico e sulla Sardegna orientale dove le piogge saranno scarse anche per una parziale azione di sottovento delle correnti.

La situazione tenderà a modificarsi a partire dalla giornata di domenica 10 novembre:

La perturbazione successiva passerà molto più bassa rispetto alle precedenti; si formerà una depressione all'altezza della Sardegna, in movimento abbastanza rapido verso il meridione.

In questo frangente verrà interessata l'Isola e il settore di nord-ovest, ma con fenomeni in fuga verso la Sicilia e le regioni meridionali; sul restante territorio il tempo dovrebbe migliorare anche se sotto l'egida di venti più freddi settentrionali.

All'inizio della settimana prossima il tempo potrebbe essere perturbato al meridione, sulla Sicilia e parte delle regioni centrali, mentre il nord beneficerà di una tregua:

In questo frangente si avranno piogge molto intense sulla Sicilia e su tutto il meridione, sotto l'egida di venti forti e temperature in calo.

La tregua per le regioni settentrionali sarà però breve: ecco tra giovedi 14 e venerdi 15 novembre una nuova perturbazione che scaverà una depressione all'altezza del Golfo Ligure:

Nuovo maltempo in vista, quindi, per le regioni centro-settentrionali con neve anche abbondante sulle Alpi a quote non troppo elevate...

