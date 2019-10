MODELLO EUROPEO: MALTEMPO a più riprese verso l'Italia

Confermato da tutte le mappe l'afflusso di aria molto fresca che si imporrà sull'Italia tra mercoledi 30 ottobre e venerdi 1 novembre; le temperature caleranno un po' ovunque (specie al nord) e le precipitazioni tenderanno temporaneamente a concentrarsi su parte del centro e al meridione.

Il cambiamento vero e proprio, inteso come una percussione delle correnti perturbate atlantiche, diverrà realtà a partire dal prossimo fine settimana. Erano diversi anni che il flusso atlantico non si mostrava così energico ed in grado di traghettare diversi sistemi perturbati verso la nostra Penisola.

Il primo della serie, secondo il modello europeo, lo avremo tra sabato 2 e domenica 3 novembre:

Ecco il nord e il centro Italia, specie il lato tirrenico, alle prese con piogge anche intense e temporali lungo le coste. Sulle Alpi arriveranno finalmente le nevicate attorno ai 2000 metri, ma localmente anche a quote più basse.

Il maltempo si farà sentire anche sulla Campania e in parte sulla Calabria Tirrenica, mentre il resto del meridione e il basso Adriatico non riceveranno precipitazioni importanti.

L'abbraccio depressionario sull'Europa centro-occidentale è previsto continuare per alcuni giorni. Ecco la situazione sinottica prevista per martedi 5 novembre:

Correnti miti sud-occidentali e piogge di un certo peso al nord, sul medio-alto Tirreno fino alla Campania. Il resto del meridione e il versante adriatico avranno fenomeni meno probabili, stante l'azione di schermo da parte dell'Appennino nei confronti di queste correnti.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a giovedi 7 novembre, la situazione sembra non modificarsi:

Affondi freddi sulla Penisola Iberica e il Vicino Atlantico che avranno come conseguenza una risposta di correnti umide meridionali sull'Italia con piogge concentrate sempre nelle medesime aree.

