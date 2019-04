MODELLO EUROPEO - lungo termine: rimonta anticiclonica sull'Italia, ma è CREDIBILE?

Il modello europeo questa mattina stronca un po' gli entusiasmi piovosi che si pensava potessero continuare per gran parte del mese di aprile.

La siccità è ancora presente e non bastano certo un paio di fronti per poterla debellare; serve una relativa continuità precipitativa che può ovviamente essere alternata a fasi asciutte. Tuttavia, è molto importante che l'alta pressione non prenda nuovamente le redini del gioco, altrimenti tutto potrebbe complicarsi in vista dell'estate che quasi mai fallisce.

Il modello europeo, nel suo scenario ufficiale, questa mattina fa uscire allo scoperto l'alta pressione sul lungo termine. Ecco la situazione prevista per lunedi 15 aprile:

Nulla a che vedere con i mostri altopressori di febbraio e marzo; tuttavia, se questa mappa divenisse reale potrebbe decretare un nuovo stop precipitativo sulla nostra Penisola.

Proviamo adesso a rispondere alla domanda più importante: è credibile questa evoluzione? In nostro soccorso (per cercare di dare una risposta) prendiamo un grafico ens del modello europeo che mostra l'andamento dello scenario ufficiale (NERO), della media (ROSSO) e del ventaglio probabilistico che emerge da tutti gli scenari alternativi del modello medesimo, ovvero lo spread (VIOLA): il diagramma si riferisce all'andamento della pressione atmosferica sull'Italia (secondo il modello europeo) fino al giorno 15 aprile:

Si nota molto bene che la corsa ufficiale, la media e lo spread sono coerenti fino al termine di questa settimana (indicativamente fino al giorno 13 aprile). Successivamente, lo scenario ufficiale schizza verso l'alto, ma come notate non è seguito dalla media che si mantiene nettamente più bassa. Anche lo spread (in viola) risulta molto ampio, segno inequivocabile di incertezza previsionale.