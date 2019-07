MODELLO EUROPEO: luglio sfoggia un volto instabile ed incerto

Questo mese di luglio 2019, sembra prendere un percorso profondamente diverso rispetto alle aspettative iniziali; dopo il grande caldo che ci ha interessati a cavallo tra la terza decade di giugno ed i primi giorni di luglio, la circolazione atmosferica nel cuore del mese estivo per antonomasia, subisce una profonda trasformazione che porta un ribasso deciso delle fasce anticicloniche subtropicali in Europa. Ne consegue un fisiologico abbassamento nel flusso delle correnti instabili in arrivo da nord, le quali riescono ad estendere la loro influenza ai paesi affacciati sul bacino del Mediterraneo. I modelli identificano un ritrovato regime di variabilità con temporali che al nord potrebbero risultare anche piuttosto frequenti. Ecco la previsione del modello europeo riferita a venerdì 12 luglio:

Viene altresì confermato dai modelli un cambiamento nella posizione delle figure di alta e di bassa pressione sull'Europa, l'anticiclone sarebbe destinato ad abbandonare il territorio europeo per stabilire la sua influenza sull'oceano Atlantico, ne conseguirebbe una circolazione di venti tendenzialmente settentrionali, in grado di coinvolgere anche il nostro Paese. Il modello europeo identifica uno di questi passaggi con nuovi temporali previsti al nord ed al centro soprattutto lungo i versanti adriatici tra sabato 13 e domenica 14 luglio. Ecco la previsione il modello europeo riferita a questo sabato: